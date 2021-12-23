Kırklareli'de droneli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı - Haberler
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Kırklareli'de droneli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

Kırklareli'de droneli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'de drone ile havadan trafik denetimi yapan polis ekipleri, emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonuyla konuşan, kamyonların kasa brandasını kapatmayan ve karayolunda kontrolsüz bekleme yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'de drone ile havadan trafik denetimi yapan polis ekipleri, emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonuyla konuşan, kamyonların kasa brandasını kapatmayan ve karayolunda kontrolsüz bekleme yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent girişinde drone ile trafik denetimi yapıldı. Ekipler, denetimde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonuyla konuşan, kamyonların kasa brandasını kapatmayan ve karayolunda kontrolsüz bekleme yapan 14 sürücüyü drone ile tespit edip cezai işlem uyguladı.

Öte yandan bazı sürücülerin drone cihazını görünce emniyet kemeri taktığı görüldü.

Kent giriş ve çıkışlarında trafik denetimleri devam edeceği bildirildi. - KIRKLARELİ

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