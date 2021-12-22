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Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı Kırklareli'de drone ile havadan trafik denetimi yapan polis ekipleri, emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonuyla konuşan, kamyonların kasa brandasını kapatmayan ve karayolunda kontrolsüz bekleme yapan sürücülere...

KIRKLARELİ (İHA) - Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

KIRKLARELİ - Kırklareli'de drone ile havadan trafik denetimi yapan polis ekipleri, emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonuyla konuşan, kamyonların kasa brandasını kapatmayan ve karayolunda kontrolsüz bekleme yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent girişinde drone ile trafik denetimi yapıldı. Ekipler, denetimde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonuyla konuşan, kamyonların kasa brandasını kapatmayan ve karayolunda kontrolsüz bekleme yapan 14 sürücüyü drone ile tespit edip cezai işlem uyguladı.

Öte yandan bazı sürücülerin drone cihazını görünce emniyet kemeri taktığı görüldü.

Kent giriş ve çıkışlarında trafik denetimleri devam edeceği bildirildi.

Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

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İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Son Dakika Haberleri

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