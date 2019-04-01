Kırklareli'de, CHP'den İstifa Edip, Bağımsız Aday Olan Kesimoğlu Kazandı

KIRKLARELİ Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, CHP'den yeniden aday gösterilmemesi üzerine partisinden istifa edip, bağımsız belediye başkanı adayı olan, mevcut belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu seçildi.

Kırklareli'de, 2004'teki yerel seçimde CHP'den belediye başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için partisince aday gösterilmedi. Bunun üzerine 12 Şubat 2019'da CHP'den istifa eden Kesimoğlu, bağımsız belediye başkanı adayı oldu. Türkiye'nin tek il bağımsız belediye başkan adayı olan Kesimoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre, seçimi kazandı. MEHMET KESİMOĞLU KİMDİR?

Mehmet Siyam Kesimoğlu, 7 Mart 1960'ta, Kırklareli'nin Vize ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitiren Kesimoğlu, Turizm Bakanlığı Bakan Müşavirliği görevinde bulundu, özel sektörde genel koordinatörlük yaptı. Kesimoğlu, Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2'nci Başkanlığı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı görevlerini üstlendi. Mehmet Siyam Kesimoğlu, 22'nci dönemde Kırklareli milletvekili seçildi. - Kırklareli

Kaynak: DHA