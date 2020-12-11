Kırklareli'de bir araçta 14 adet patlayıcı madde düzeneği ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırklareli'de bir araçta 14 adet patlayıcı madde düzeneği ele geçirildi

11.12.2020 12:12 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:17
Kırklareli'de bir araçta 14 adet patlayıcı madde düzeneği ele geçirildi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince TEM gişeleri bölgesinde durdurulan bir araçtan 14 adet patlayıcı madde düzeneği ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince TEM gişeleri bölgesinde durdurulan bir araçtan 14 adet patlayıcı madde düzeneği ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kırklareli'nin Babaeski İlçesi Karamesutlu Köyü sınırlarında bulunan TEM gişeleri bölgesinde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 14 adet patlayıcı madde düzeneği ele geçirildi. Patlayıcı maddeler muhafaza altına alınırken, olaya ilişkin aracın sürücüsü E.D. gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Durdurulan araçta 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Durdurulan araçta 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Araçta 575 adet tarihi eser ele geçirildi
Araçta 575 adet tarihi eser ele geçirildi
Son dakika haber | Mersin'de bir araçta 230 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Son dakika haber | Mersin'de bir araçta 230 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Serdar Ortaç Merve Dizdar Demet Akalın
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'de bir araçta 14 adet patlayıcı madde düzeneği ele geçirildi - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 12:20:12. #1.14#
title