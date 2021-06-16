Kırklareli'de binlerce büyükbaşın bulunduğu çiftliğin yem deposu yandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem deposunda dün gece yarısı başlayan yangın kısmen kontrol alına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem deposunda dün gece yarısı başlayan yangın kısmen kontrol alına alındı. Deponun bazı bölümlerinde yükselen alevler ise sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, depo kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı