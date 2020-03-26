Kırklareli'de bin 400 görevli evde kalanların hizmetinde Kırklareli Vefa Sosyal Destek Grupları bin 400 görevli ile 65 yaş üstü ve yasaklama/kısıtlama getirilen ihtiyaç sahibi tüm vatandaşların hizmetinde.

Kırklareli Vefa Sosyal Destek Grupları bin 400 görevli ile 65 yaş üstü ve yasaklama/kısıtlama getirilen ihtiyaç sahibi tüm vatandaşların hizmetinde.

Vefa Sosyal Destek Gruplarının koordinasyonunda mahallelerinde tespiti yapılan ve yürütülen çalışmalardan yararlanmak isteyen 65 yaş üstü ve yasaklama/kısıtlama getirilen ihtiyaç sahibi vatandaşların 112, 155 veya 156 numaralarını araması halinde, yetkilendirilen kamu görevlisi, ekipler ve araç ilgili adresleri ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerinin isteklerini karşılıyorlar.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Evde Kal" çağrılarının Kırklareli'de karşılık bulduğunu, vatandaşların alınan tedbirlere daha çok uyması gerektiğini vurguladı. Bilgin, "Tüm ilçelerde vatandaşların ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışma yürütülüyor. Bu gruplarımızı her ilçemizde kurduk. 24 saat esasına göre çalışmalarımız sürüyor. İnşallah ülkemizin geçirdiği bu süreç içinde tek başına yaşayan veya kronik rahatsızlığı olan yaşlılarımızın, her türlü ihtiyacını giderme noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. Vatandaşlarımız bilinçlenmeye başladı. Onlara teşekkür ediyorum. Kırklareli olarak açıkçası bu konudaki gözlemim genel olarak vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Bu konuda çok sıkıntı çekmedik. Allah'a şükür genel hatlarıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımızın tedbir kurallarına uyduğunu gözlemliyorum. Tüm tedbirler bizler için. Onların başka kişilerle temasını önlemek için evlerde tutuyoruz" dedi.

Validen evinde kalan vatandaşa teşekkür telefonu

Vali Bilgin, 65 yaş üstü ve kronik hasta olan vatandaşlara yasaklama/ kısıtlama getirildiğinden dolayı evinde bulunan yaşlı bir kadını telefonla arayarak isteklerini dinleyerek, verilen hizmetler ile memnuniyetini sordu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA