Kırklareli'de asayiş Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, bölgede düzenlendiği operasyonda C.Y'yi suçüstü yakaladı.

Şüpheli sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Vize ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma komutanlığı ekipleri Kıyıköy beldesinde durumundan şüphelendiği E.C.B. ile A.B'nin üzerinde arama yaptı.

Şüphelilerin üstlerinde 10 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA