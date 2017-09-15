Kırklareli'de Asayiş

Kırklareli'de, bir iş yerine ait depodan çinko yağmur oluğu çalındı.



Alınan bilgiye göre, yeni sanayi sitesindeki deposuna giden N.B, depodaki 6 adet çinko yağmur oluğunun yerinde olmadığını fark etti.



Durumu polis ekiplerine bildiren N.B, şikayetçi oldu.



Motosiklet hırsızlığı iddiası



Kırklareli'de park halindeki motosiklet çalındığı iddia edildi.



Polis merkezine müracaat eden H.D, Bademlik Mahallesi'ndeki evinin önüne park ettiği motosikletinin, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındığını ileri sürdü.



H.D, şikayetçi oludu.



Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.