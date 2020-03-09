Kırklareli'de arıcılara 630 bin TL ödenecek Kırklareli'nde arıcılık desteklemeleri kapsamında toplam; 593 üreticiye, 42 bin 65 kovan için 630 bin 975 TL destekleme ödemesi yapılacağı duyuruldu.

Kırklareli'nde arıcılık desteklemeleri kapsamında toplam; 593 üreticiye, 42 bin 65 kovan için 630 bin 975 TL destekleme ödemesi yapılacağı duyuruldu.



Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tarımsal desteklemelere ilişkin 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'a dayanılarak hazırlanan 20/11/2019 tarihli "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (11).maddesi olan Arılı Kovan Desteklemesi (Tebliğ No: 2019/54) kapsamında; İlimiz Merkez ve İlçelerinden Arıcılar Birliği ve Bal Üreticileri Birliğine üye olan yetiştiricilerimize kovan başına 15 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Üretici Birlikleri aracılığı ile yetiştiricilerimizin hesabına yatacak destekleme miktarları; Arıcılar Birliği Üyesi olan 346 arıcımıza, 26 bin 622 kovan için 399 bin 330 TL, Bal Üreticileri Birliği Üyesi olan 247 arıcımıza, 15 bin 443 kovan için 231 bin 645,00 TL olmak üzere toplam; 593 üreticimize, 42 bin 65 kovan için 630 bin 975,00 TL destekleme ödemesi yapılacaktır" denildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA