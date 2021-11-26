Kırklareli'de AFAD ikaz ve alarm sistemi denemesi yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) ikaz ve alarm sistemi çalışmaları kapsamında Kırklareli'de, siren, Sms, mobil bildirim ve anons sistemi denemesi yapıldı.

AFAD tarafından bazı kişilerin cep telefonuna "Kırklareli ilinde radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınığa girin. Tehlike geçti haberi alınıncaya kadar sığınaktan çıkmayın." yazılı SMS ve mobil bildirim gönderildi.

Kentte aynı anda siren çalmasının ardından, "Bu bir denemedir. Değerli Kırklareli halkı AFAD tarafından kurdurulan siren sistemi test çalışmaları kapsamında sirenler çaldırılmakta ve anonslar yapılmaktadır. Lütfen telaşa kapılmayın, panik yapmayın" anonsuyla vatandaşlar rahatladı.

Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Erden, AA muhabirine, ikaz ve alarm sistemi çalışmalarının Kırklareli'nin de içerisinde bulunduğu 7 ilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentte sistemin kurulma sürecinin tamamlandığını ifade eden Erden, "İkaz ve alarm sistemleri bölgemizde 15 noktada kurulmuştur. Bununla ilgili nükleer, biyolojik ve kimyasal radyoaktif saldırılara karşı halkımızı olay olmadan önce ikaz ve onları uyarmak adına yapılan bir çalışmadır." dedi.

Erden, bugün de sistemin testlerinin tamamlandığını kaydetti.

Gönderilen mesajların sistem denemesi kapsamında olduğunu belirten Erden, "Mesaj atıldıktan sonra bunun bir test yayını, tatbikat olduğu düzeltme mesajı da atıldı. Daha önceden de Başkanlığımızın göndermiş olduğu, teslim süreci ve test yayınlarının yapılacağı ile alakalı tüm kamu kurumlarımız, özel kurumlarımız resmi yazıyla bilgilendirildi." diye konuştu.