Kırklareli'de 9 sığınmacı yakalandı
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Kırklareli'de 9 sığınmacı yakalandı

Kırklareli'de 9 sığınmacı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'de yurda yasadışı yollarla giriş yapan 9 sığınmacı yakalandı.

Kırklareli'de yurda yasadışı yollarla giriş yapan 9 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı ve Malkoçlar köylerinde sığınmacıların bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından iki ayrı bölgede yapılan incelemede 9 Afganistan uyruklu yakalandı.

Yakalanan 9 sığınmacı jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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