Kırklareli'de 9 sığınmacı yakalandı
Kırklareli'de yurda yasadışı yollarla giriş yapan 9 sığınmacı yakalandı.
Kırklareli'de yurda yasadışı yollarla giriş yapan 9 sığınmacı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı ve Malkoçlar köylerinde sığınmacıların bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından iki ayrı bölgede yapılan incelemede 9 Afganistan uyruklu yakalandı.
Yakalanan 9 sığınmacı jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı