Kırklareli'de 8 gram kubar esrar yakalandı
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Kırklareli'de 8 gram kubar esrar yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 8 gram kubar esrar yakalandı.

Kırklareli'de 8 gram kubar esrar yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 8 gram kubar esrar yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Vize-Kıyıköy beldesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında, şüpheli tavırlar sergileyen D.E. isimli şahıs arandı. Yapılan kontrolde şahsın üzerinde 8 gram kubar esrar maddesi yakalandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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