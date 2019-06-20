Kırklareli'de 8 gram kubar esrar yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 8 gram kubar esrar yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Vize-Kıyıköy beldesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında, şüpheli tavırlar sergileyen D.E. isimli şahıs arandı. Yapılan kontrolde şahsın üzerinde 8 gram kubar esrar maddesi yakalandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA