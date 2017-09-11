Kırklareli'de 75 Kaçak Yakalandı

Kırklareli'de Bulgaristan'a yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 75 kaçak göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye, Demirköy ilçesi Sisloba köyünde 2 Pakistan, 19 Afganistan ve 54 Suriyeli olmak üzere toplamda 75 yabancı uyruklu şahıs, yasa dışı yollardan Bulgaristan'a gitmek üzereyken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ