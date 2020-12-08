Kırklareli'de 730 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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Kırklareli'de 730 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

08.12.2020 10:26 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:39

Kırklareli'de 730 kilogram kaçak tütün ele geçirildi Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde yapılan çalışmalarda 730 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kırklareli'de 730 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

KIRKLARELİ - Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde yapılan çalışmalarda 730 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kırklareli merkez ve Babaeski İlçesinde 2 farklı adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 730 kilogram kaçak tütün, 55 bin adet sigara filtresi, 34 bin 920 adet plastik sigara ağızlığı, 22 paket sigara sarma kağıdı ve 1 adet sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahsa işlem yapılırken, operasyonda ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerin kararlılık devam edileceği vurgulandı.

Kırklareli'de 730 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kırklareli'de 730 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kırklareli'de 730 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kırklareli'de 730 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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