Kırklareli'de 4 milyon 883 bin liralık enerji teşviki desteği
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Kırklareli'de 4 milyon 883 bin liralık enerji teşviki desteği

18.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:24
Kırklareli'de 4 milyon 883 bin liralık enerji teşviki desteği

Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğün tarafından Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviği Kapsamında toplam 23 İşletmeye 4 milyon 883 bin 527,10 TL tutarında enerji teşviki geri ödemesi yapıldı.

Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğün tarafından Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviği Kapsamında toplam 23 İşletmeye 4 milyon 883 bin 527,10 TL tutarında enerji teşviki geri ödemesi yapıldı.

Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğün tarafından yapılan açıklamada, "çevre kanununun 29 uncu maddesi uyarınca atıksu arıtma tesislerinin teşvik tedbirlerinden faydalanmasında uyulacak usul ve esaslara dair yönetmelik gereği İl Müdürlüğümüz tarafından Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviği Kapsamında toplam 23 işletmeye 4 milyon 883 bin 527,10 TL Tutarında Enerji Teşviği Geri Ödemesi Yapılmıştır" denildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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