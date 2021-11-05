KIRKLARELİ'DE 4 BİN 881 LİTRE SAHTE ŞARAP ELE GEÇTİ

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 bin 881 litre sahte şarap ele geçirildi. 4 şüpheli de yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmalarla Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde, üretilen sahte şarapların piyasaya sürüleceğini belirledi. Harekete geçen ekipler, 4 farklı adrese baskın yaptı. Yapılan aramalarda 4 bin 881 litre sahte şarap, 2 damıtma düzeneği, 55 fermente düzeneği, 3 üzüm ayıklama makinesi, 2 şarap şişeleme makinesi, 2 kantar ve bin 592 şişe ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.