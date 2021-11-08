Kırklareli'de 35 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'de 35 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırklareli'de 35 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'den yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 35 kaçak göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'den yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 35 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz, Babaeski ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 35 kaçak göçmen yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan kaçak göçmenlerin geçişine organizatörlük yaptığı iddiasıyla F.K.ve H.B. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Miras kavgası yüzünden abisini av tüfeğiyle öldürdü

Miras kavgası yüzünden abisini av tüfeğiyle öldürdü

 İçeri giremeyeceğini anlayınca kümesi yakan hırsız 50 güvercini telef etti

İçeri giremeyeceğini anlayınca kümesi yakan hırsız 50 güvercini telef etti

 Husumetlisini öldürerek ormanlık alana gömen şahıs, suçunu 21 yıl sonra itiraf etti

Husumetlisini öldürerek ormanlık alana gömen şahıs, suçunu 21 yıl sonra itiraf etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title