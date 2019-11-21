Kırklareli'de 193 litre kaçak içki ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Kırklareli'de 193 litre kaçak içki ele geçirildi - Haber

Kırklareli'de 193 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir araçta 193 litre kaçak içki ele geçirildi.

21.11.2019 17:27 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:32
Kırklareli'de 193 litre kaçak içki ele geçirildi

Komutanlığı ekipleri tarafından bir araçta 193 litre kaçak içki ele geçirildi.


Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Lüleburgaz otoban gişelerinde gerçekleştirdiği devriye sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, 'da yakalanarak durduruldu. Araçta yapılan aramada toplam 193 litre 207 şişe kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki S.K. ve E.Y. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, kaçak içkilere el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.