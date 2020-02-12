Kırklareli'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

12.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:26
Kırklareli'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçeleri ile 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkma hazırlığındaki dört grubu tespit etti.

Ekipler, bölgede Afganistan ve Pakistan uyruklu 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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