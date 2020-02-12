Kırklareli'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

12.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:26

Kırklareli'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkma hazırlığındaki dört grubu tespit etti.

Ekipler, bölgede Afganistan ve Pakistan uyruklu 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA