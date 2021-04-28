17 günlük tam kapanma öncesi alışveriş heyecanı

17 günlük tam kapanma öncesi alışveriş heyecanı Yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19: 00'da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi saat 05: 00 bitecek olan "tam kapanma" öncesinde kuruyemiş, pastane ve banka şubeleri gibi birçok alanda insan yoğunluğu yaşanıyor.

17 günlük tam kapanma öncesi alışveriş heyecanı

KIRKLARELİ - Yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19: 00'da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi saat 05: 00 bitecek olan "tam kapanma" öncesinde kuruyemiş, pastane ve banka şubeleri gibi birçok alanda insan yoğunluğu yaşanıyor.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19: 00'da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi saat 05: 00 bitecek olan "tam kapanma" öncesi Kırklareli'nde insan yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Kenttin en işlek caddelerinde alışveriş hareketliliği yaşandığı gözlemlenirken Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve işletmelerdeki denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle Cumhuriyet Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddelerinde bulunan bankaların önlerinden yaşanan yoğunlukta maske ve mesafe kuralını uymayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Tam kapanmaya 1 gün kala kentte yoğunluğun üst seviyede yaşandığını dile getiren Mevlüt Tunç "Korona virüsü ile mücadele kapsamında devletimiz gerekli önemleri aldı. Tam kapanma öncesi Kırklareli'nde hareketlilik görünüyor. Aslında bu hareketliliğe hiç gerek yok. Günlük yaşam konusunda da devlet kuruluşları olsun, diğer gıda sektörleri olsun belirlenen saatlerde hepsi hizmet verecek. Bu hareketliliğe ve tedirginliğe hiç gerek yok. Bu konuyla ilgili biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Vaka oranları tam düştü derken yine yükseltmeyelim. Herkes maske, mesafe ve hijyen kuralına uyarsa bu kısıtlama sonrası normale dönemeye başlarız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI