Kırklareli'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.Y. yönetimindeki minibüs ile kente düzensiz göçmen getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler kent girişinde durdurduğu minibüste Mısır, Somali, Filistin ve Eritre uyruklu 17 düzensiz göçmeni yakaladı.
Minibüs şoförü Ş.Y. göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.