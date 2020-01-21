Kırklareli'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

21.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:32
Kırklareli'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.


İl ekipleri, Ş.Y. yönetimindeki minibüs ile kente düzensiz göçmen getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler kent girişinde durdurduğu minibüste Mısır, Somali, Filistin ve Eritre uyruklu 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Minibüs şoförü Ş.Y. göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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