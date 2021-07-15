Kırklareli'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kırklareli Hızırbey Camisi'nde mevlit okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kırklareli Hızırbey Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kırklareli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hızırbey Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu.

İl Müftüsü Aydın Yığman, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua etti.

Mevlit programının ardından vatandaşlara Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından mevlit şekeri ikram edildi.

Daha sonra Vali Osman Bilgin eşliğinde 251 şehidin anısına cami bahçesine fidan dikildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı