Kırklareli'de 105 bin kök Hint kenevirine el konuldu

Kırklareli'de 105 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'de 105 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde tarlada Hint keneviri olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce tarlada yapılan araştırmada 105 bin kök ekili Hint keneviri olduğunu tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen tarla sahibi T.Ç.'nin ifadesine başvurulurken, Hint kenevirlerine el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı