Kırklareli'de 1 mahalle karantinaya alındı KIRKLARELİ'nin Vize ilçesi Namık Kemal Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapmasında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesi Namık Kemal Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapmasında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Vize ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde Covid-19 vakalarının artış göstermesi nedeniyle 11 Haziran 2020 Perşembe günü saat 24.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina uygulamasına, mahalleye, giriş ve çıkışların mücbir sebepler haricinde yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA