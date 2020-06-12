Kırklareli'de 1 mahalle karantinaya alındı
KIRKLARELİ'nin Vize ilçesi Namık Kemal Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapmasında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
12.06.2020 01:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 01:45
KIRKLARELİ'nin Vize ilçesi Namık Kemal Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapmasında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Vize ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde Covid-19 vakalarının artış göstermesi nedeniyle 11 Haziran 2020 Perşembe günü saat 24.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina uygulamasına, mahalleye, giriş ve çıkışların mücbir sebepler haricinde yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi.
Kaynak: DHA