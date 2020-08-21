Kırklareli'de 1 kişi derede boğuldu İstanbul'dan ailesiyle birlikte Kırklareli'ye gelen bir kişi, serinlemek için girdiği derede boğularak hayatını kaybetti.

İstanbul'dan ailesiyle birlikte Kırklareli'ye gelen bir kişi, serinlemek için girdiği derede boğularak hayatını kaybetti.

Vize ilçesine bağlı Sergen köyünde Çiftekaynaklar piknik alanı mevkiinde 1 erkek şahsın derede boğulma tehlikesi geçirdiğinin bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, H.A. isimli şahsın eşi ve 3 çocuğu ile birlikte piknik yapmak için Çiftekaynaklar piknik alanına geldiğini, serinlemek için girdiği suda kaybolduğunu belirledi. Suda kaybolan şahsı arama çalışmalarına Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul İl Jandarma Komutanlığından görevli Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK) ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri katıldı. Yürütülen arama faaliyetleri sonucunda şahsın cesedi bulundu. Şahsın cesedi morga kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA