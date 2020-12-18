Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Kapağan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Kapağan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:49
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Kapağan AA'nın

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başsavcı Kapağan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Kapağan, "haber" kategorisinde Jason Zenda'nın "Çin'den Yayılan Salgın", "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "6 Güzel Adam" fotoğrafını oyladı.

AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Kapağan, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında birbirinden güzel karelerin yer aldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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