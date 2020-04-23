KIRKLARELİ Çocukların hayalleri, balonlarla gökyüzüne yükseldi Çocukların hayalleri, balonlarla gökyüzüne yükseldiKIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, alternatif 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması yapıldı.

Çocukların hayalleri, balonlarla gökyüzüne yükseldi

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, alternatif 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması yapıldı. Çocukların #UmudumYeşersin etiketiyle düşünce ve hayallerini yazdıkları kağıtlar, tohumlarla birlikte balonlara konularak, gökyüzüne bırakıldı.

Lüleburgaz Belediyesi'nce Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, koronavirüs tedbirlerine de uyularak, kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi. Lüleburgaz'da, 20 Nisan'da başlanarak, 3 gündür sürdürülen dijital ortamdaki kutlamalarda, canlı yayınla kukla gösterisinden çocuk operasına, resim yarışmasından çocuk atölyelerine kadar birçok etkinlik çocukların seyrine sunuldu. Çocuklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında hem evlerinde kaldı hem de 23 Nisan coşkusu yaşadı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca belediye tarafından çocuklardan #UmudumYeşersin etiketiyle umutlarını, düşüncelerini ve hayallerini kaleme almaları istendi. Çocukların yazdıkları, kağıtlara basıldı ve tohumlar ile uçan balonlara konuldu. Rengarenk balonlar, bugün Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nden (LYKA) göğe bırakıldı.

Lüleburgaz halkına ve özellikle çocuklara seslenen Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Merhaba Lüleburgaz. Bugün çok özel bir gün. Bugün, ulusal egemenliğimizin ilan edişimizin ve Büyük Millet Meclisi'mizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Bize bugünleri yaşatan özgür ve bağımsız bireyler olarak yaşamımızı sağlayan başta ebedi başkomutan eşsiz lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları vatan yapan ve bu vatan için canlarını, kanlarını seve seve veren bütün şehit ve gazilerimizi özlem ve sevgiyle anıyor manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA