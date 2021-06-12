Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden anız yakılmaması uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden anız yakılmaması uyarısı

Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden anız yakılmaması uyarısı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı.

Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, anız yakmanın yasak olduğunu belirtildi.

Açıklamada, hububat hasadından sonra kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak, toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi, yabancı ot kontrolü ve hasat sonrası artıkların ekonomik bir değer taşımadığı düşünceleri ile ve çoğu zaman bir alışkanlık haline geldiği için yasak olduğu halde anız yakma olaylarıyla karşılaşıldığı ifade edildi.

Yakılan anızlar nedeniyle bir çok olumsuzluklarında meydana geldiği bildiren açıklamada, "İlimizde hiçbir türlü anız yakılmasına izin verilmemektedir. İlgililerin anız yangınlarına sebebiyet vermemesi için azami dikkat etmesi gerekmekte olup, anız yangınına sebebiyet verenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca yasal işlem uygulanacağının bilinmesi önemle duyurulur." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Uca Atilla Taş Hande Erçel Sarp Akkaya
Spor Ali Koç Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden anız yakılmaması uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 14:58:54. #1.14#

title