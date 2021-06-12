Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden anız yakılmaması uyarısı

Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı.

Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, anız yakmanın yasak olduğunu belirtildi.

Açıklamada, hububat hasadından sonra kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak, toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi, yabancı ot kontrolü ve hasat sonrası artıkların ekonomik bir değer taşımadığı düşünceleri ile ve çoğu zaman bir alışkanlık haline geldiği için yasak olduğu halde anız yakma olaylarıyla karşılaşıldığı ifade edildi.

Yakılan anızlar nedeniyle bir çok olumsuzluklarında meydana geldiği bildiren açıklamada, "İlimizde hiçbir türlü anız yakılmasına izin verilmemektedir. İlgililerin anız yangınlarına sebebiyet vermemesi için azami dikkat etmesi gerekmekte olup, anız yangınına sebebiyet verenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca yasal işlem uygulanacağının bilinmesi önemle duyurulur." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran