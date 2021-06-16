KIRKLARELİ - Büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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KIRKLARELİ - Büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesine bağlı Akçaköy köyündeki bir hayvan çiftliğinde yemlerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangına çok sayıda itfaiye aracı ile itfaiye personeli müdahale etti.

Saman balyalarının bulunduğu depodaki yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş olay yerinde çalışmaları takip etti.

Saman balyalarındaki içten yanmanın birkaç gün sürebileceği belirtildi.

KIRKLARELİ - Büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı
KIRKLARELİ - Büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı
KIRKLARELİ - Büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı
KIRKLARELİ - Büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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