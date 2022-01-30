Kırklareli Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

AA, Ufuk Ertop - Güncel
 - Güncelleme:
Kırklareli Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

Kırklareli Belediyesi kış şartları dolayısıyla sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediyesi kış şartları dolayısıyla sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Belediye ekipleri, kentin birçok alanındaki beslenme odaklarına mama bıraktı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Ekiplerin beslenme odaklarına mama ve su bıraktıklarını aktaran Kesimoğlu, hayvanların da yaşam haklarının bulunduğunu belirtti.

Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının aksatılmadan giderildiğini kaydeden Kesimoğlu, "Hayatı birlikte paylaştığımız sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını da hiçbir zaman gözardı etmiyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konudaki duyarlılığını bilerek, kent genelinde hizmete sunduğumuz mamamatikler ile onları da bu farkındalık bilincine ortak etmiştik. Beslenme odakları, ekiplerimizce düzenli olarak onlara uygun şekilde bırakılıyor." dedi.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, su, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title