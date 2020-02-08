Kırklareli Belediyesinden sokak hayvanlarına mama
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Kırklareli Belediyesinden sokak hayvanlarına mama

Kırklareli Belediyesi hayvanların beslenmeleri amacıyla sokaklara mama bıraktı.

08.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:14
Kırklareli Belediyesinden sokak hayvanlarına mama

Belediyesi hayvanların beslenmeleri amacıyla sokaklara mama bıraktı.

Belediye Başkanı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, çetin geçen kış şartları nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmeleri amacıyla sokaklara mama ve yem bırakıldığını söyledi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, sokak hayvanları için 500 kilogram yem bıraktığını ifade eden Kesimoğlu, vatandaşların da evlerinin önlerine hayvanlar için yiyecek bırakmalarını istedi.

Kesimoğlu, "Siz de bir kap su ve bir kap mama ile can dostlarımızın yanında olabilirsiniz." dedi.

Kaynak: AA
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