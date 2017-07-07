Kırklareli Belediyesi Yaşanabilir Bir Ülke İçin Çalışıyor

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen ve 85 izcinin katıldığı Kırklareli İzcileri Kardeş Şehirler Kampı'na Kırklareli, İstanbul, Bursa ve Lüleburgaz'dan gençler katıldı.

Kardeş Şehirler Kampı, birçok doğa sporunun yapıldığı, doğal güzellikleri ile öne çıkan Kırklareli'ne bağlı İğneada Beldesi'nde yapıldı.

Farklı şehirlerden toplam 85 kişinin katılımıyla gerçekleşen kamp çalışmasında, gençler birbirleri ile bilgi alış verişinde ve kültürel bir iletişim halinde bulundular.

Çevreci bir takım çalışmalara imza atan gençler, çevreye zarar veren atıkları ve çöpleri toplayarak doğayı temiz tutmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya ve anlamaya çalıştılar. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmanın sürdürülebilirliğin en önemli kriteri olduğuna inanan gençler, bu davranışlara erken yaşlarda başlanmasının önemine dikkat çektiler.

''BÖYLE GENÇLERİ GÖRÜNCE GELECEK İÇİN ENDİŞE ETMİYORUM''

Bir hafta süren etkinliğin beşinci günü beldeyi ve gençleri ziyaret eden Kırklareli Belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ''İyi bir toplum için iyi bir çevreye ihtiyaç var''dedi. Kesimoğlu, bu nedenle toplum tasarımına, bireylere küçük yaştan itibaren eğitim verilmesini ve bu eğitimin eğlenceli bir şekilde anlatılması gerektiğini belirtti. Gençlerle birlikte kamp çalışmalarına katılan Kesimoğlu, ''Geleceğimiz genç nesillerin elinde. Ben böyle gençleri görünce gelecek için endişe etmiyorum''dedi.

Evrenin bir parçası olduğumuz duygusu unutulmadan temiz çevre anlayışı ile düzenlenen kampın, doğanın dengesine saygı duymak, doğadaki tüm canlıların yaşaması için özen göstermek, çevreyi temiz tutmak gibi konularda bilinç oluşturması amaçlanıyor.

Düzenlenen Kardeş Şehirler Kampı'nın ikinci ayağı ise yabancı ülkelerden gelecek konuklarla devam edecek.