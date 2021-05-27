Kırklareli Belediyesi Serasında 'Kırkgençler Emin Ellerde Projesi' Kapsamında İlk Hasat Gerçekleşti

"Kırkgençler Emin Ellerde" Projesi İşbirliği ve Koordinasyon Protokolü kapsamında, Kırklareli Belediye Başkanlığı olarak, dezavantajlı sosyal ortamlarda yetişen gençlerin toplumsal gelişimlerine katkı sağlanması, mesleki eğitim ve beceri alanlarında destek olunması çerçevesinde 25 Mayıs Salı günü projenin ilk ayağı tamamlandı.

Kırklareli Valiliği'nce uygulamaya konulan ve Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Kırkgençler Emin Ellerde" Projesi İşbirliği ve Koordinasyon Protokolü kapsamında, Kırklareli Belediye Başkanlığı olarak, dezavantajlı sosyal ortamlarda yetişen gençlerin toplumsal gelişimlerine katkı sağlanması, mesleki eğitim ve beceri alanlarında destek olunması çerçevesinde 25 Mayıs Salı günü projenin ilk ayağı tamamlandı.

Belediye Başkanlığı'na bağlı Fen İşleri Müdürlüğü serasında yetiştirilen çeşitli ürünlerin ilk hasadının gerçekleştiği törene; Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, İşkur Müdürü Aytaç Babalıoğullu ve çok sayıda daire müdürü katılım gösterdi.

Buradaki konuşmasında, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu belirten Başkan Kesimoğlu; "Evlatlarımızın, gençlerimizin içinde bulundukları sosyokültürel yapı hiç önemli değil. Hepsinde geleceğe, şehrimize ve ülkemize güzel katkılar sunacak hayaller, beceriler ve hedefler var. Bugün bunun bir parçası olmak ve onların üretim heyecanını paylaşmak, heyecanlarına ortak olmak için buradayız. Kendilerinin yetiştirdikleri ürünleri, halk pazarında vatandaşımıza ulaştırmaları için gerekli imkanları sağlamaya hazırız. Ayrıca Kırklareli Belediyesi olarak, ilk hasat ürünleri satın almak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler