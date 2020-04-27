Kırklareli Belediyesi'nden sokak hayvanlarına mama desteği Kırklareli Belediyesi, sokak hayvanları için kentin bazı noktalarına mama bıraktı.

Kırklareli Belediyesi, sokak hayvanları için kentin bazı noktalarına mama bıraktı.

Belediye ekipleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere, kentin birçok alanında beslenme odağı oluşturdu.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Muhtelif zamanlarda sokak hayvanlarının beslendiğini aktaran Kesimoğlu, vatandaşların da ev ve dükkan kapılarının yanlarına mama ve su bıraklamasını istedi.

Koronavirüsten dolayısıyla hayvanların da aksatılmaması gerektiğini bildiren Kesimoğlu, bu zorlu günlerde hiçbir canlının aksatılmaması ve unutulmamasını istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA