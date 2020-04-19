Kırklareli Belediyesi'nden klipli "Evde kal" çağrısı Kırklareli Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara, klip hazırlayarak "Evde kal" çağrısında bulundu.

Kırklareli Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara, klip hazırlayarak "Evde kal" çağrısında bulundu.

Koronavirüs tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla oluşturulan klipte, kentteki yerel müzisyenlerin yer alıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Kırklareli Belediyesi'ne ait sosyal medyada hesaplarında paylaşılan klip ile çağrıların yanı sıra vatandaşlara moral desteği de amaçlanıyor.

Küçük bir kızın "Evde kal Kırklareli", "Evde kal Türkiye" ve "Hayat eve sığar" sloganlarını söylemesiyle başlan klipte, koronavirüse özel uyarlanan beste söyleniyor.

Ayrıca işitme engellilere de hitap edilen klipte, söylenen slogan ve şarkının sözleri, işaret diliyle de anlatılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun da klip aracılığı ile vatandaşlara şu çağrılarda bulunuyor:

"Sevgili Kırklarelililer lütfen evinizde kalın. Kırklareli Belediyesi olarak yanınızdayız. Sağlığa, mutluluğa, refaha ve huzura kavuşacağımız günler çok yakında."

Kaynak: AA