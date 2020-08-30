Kırklareli Belediyesi müzik ekibi konser verdi
Kırklareli Belediyesinin müzik ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kamyon kasasında konser verdi.
Kırklareli Belediyesinin müzik ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kamyon kasasında konser verdi.
Kırklareli Belediyesi, "Mutlu kentin, mutlu insanları" sloganıyla müzik ekibi oluşturdu. Ekip, kamyon kasasında 30 Ağustos Zafer Bayramı konser düzenledi.
Belediye binası önünden hareket eden ekip, cadde ve sokakları gezerek konser verdi.
Bazı vatandaşlar, evlerinin balkonlarından konseri izledi.
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, açıklamasında, yok edilmek istenen bir ulusun varını yoğunu ortaya koyarak, kanını dökerek, vatan için canı pahasına verdiği mücadelenin 98. yılının kutlandığını söyledi.
Türk milletinin dünyada eşi emsali görülmemiş bir zaferin sahibi olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, zafer yolundaki bu mücadelede Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri rehber olduğunu belirtti.
Kaynak: AA