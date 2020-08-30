Kırklareli Belediyesi müzik ekibi konser verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırklareli Belediyesi müzik ekibi konser verdi

Kırklareli Belediyesinin müzik ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kamyon kasasında konser verdi.

30.08.2020 18:54 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:59

Kırklareli Belediyesinin müzik ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kamyon kasasında konser verdi.

Kırklareli Belediyesi, "Mutlu kentin, mutlu insanları" sloganıyla müzik ekibi oluşturdu. Ekip, kamyon kasasında 30 Ağustos Zafer Bayramı konser düzenledi.

Belediye binası önünden hareket eden ekip, cadde ve sokakları gezerek konser verdi.

Bazı vatandaşlar, evlerinin balkonlarından konseri izledi.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, açıklamasında, yok edilmek istenen bir ulusun varını yoğunu ortaya koyarak, kanını dökerek, vatan için canı pahasına verdiği mücadelenin 98. yılının kutlandığını söyledi.

Türk milletinin dünyada eşi emsali görülmemiş bir zaferin sahibi olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, zafer yolundaki bu mücadelede Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri rehber olduğunu belirtti.

Kırklareli Belediyesi müzik ekibi konser verdi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti 3. Sayfa
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı Ekonomi
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi Yaşam
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu 3. Sayfa
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Spor
Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, 'Şeytana uydum' dedi 3. Sayfa
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, "Şeytana uydum" dedi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Tabi bu teknolojiye yakışmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Tabi bu teknolojiye yakışmıyor
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Bahçeli, Yunanistan ile gerginlik sürerken yeni bir tartışma konusu açtı: 12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli
Bahçeli, Yunanistan ile gerginlik sürerken yeni bir tartışma konusu açtı: 12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli
Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi
Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi
Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya uyarıyla yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya uyarıyla yanıt verdi
La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin
La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti
Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti
G.Saray, F.Bahçe'ye imza atması beklenen Giuliano için futbolcunun menajeriyle görüştü
G.Saray, F.Bahçe'ye imza atması beklenen Giuliano için futbolcunun menajeriyle görüştü
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Fatih Dönmez Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Didem Soydan Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Eddie Newton Enner Valencia Mauricio Lemos
Daha Fazla Ateş Futbolcu Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Kırklareli Belediyesi müzik ekibi konser verdi - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 18:59:24. #1.14#
title