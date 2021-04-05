Kırklareli Belediyesi de artık bir karınca yuvasına ev sahipliği yapıyor
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Kırklareli Belediyesi de artık bir karınca yuvasına ev sahipliği yapıyor

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Kırklareli Belediyesi de artık bir karınca yuvasına ev sahipliği yapıyor

Türkiye'nin sadece Trakya Bölgesi'nde yayılış gösteren ve son yıllar içerisinde Koruma Tür Eylem Planları Kapsamına ciddi şekilde dahil edilen Avrupa Kırmızı Orman Karıncası'na ait bir yuva daha, Kırklareli Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne ait yeşil alanda keşfedildi.

İçme Suyu Arıtma Tesisi personelinin tesadüfen rastladığı ve öncesinde benzer yuvaları görmeleri üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Yetkili personelin yapmış olduğu inceleme ve ölçümler sonucunda yaklaşık 25 cm yüksekliğinde aktif Bir Avrupa Kırmızı Orman Karıncası topluluğu olduğu kayıtlara geçti. Koruma çiti ile çevrilerek bilgilendirme tabelası konumlandırılan yuvanın, devam eden süreçte gelişimi ve karınca varlığının durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü'nden Biyolog veKırklareli Belediyesi personeli ile birlikte takip edilecek.

"Ekosistem Mühendisleri" Kırmızı Karıncalar

Avrupa Kırmızı Orman Karıncası (Formica pratensis) ülkemizde sadece Trakya Bölgesi'nde yayılış gösteren bir tür olarak biliniyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği Kırmızı Liste kategorisinde NT (Tehtide Yakın), Türkiye Ulusal Kırmızı Liste kategorisinde CR (Kritik) ve Trakya Bölgesi için ise VU (Hassas) olarak değerlendiriliyor. Zararlı böceklerle beslenerek biyolojik kontrol sağladıklarından dolayı özellikle orman varlığı açısından önem taşıyorlar. Doğal ortamında koruma müdahalesi çok yapılmayan yuvalar, kent sınırları içerisinde insan faktörü dolayısıyla koruma çemberine alınıyor.

Yuvanın ideal seviyeye kadar yükselmesi, ekosistem üzerindeki olumlu etkisini kısa vadede gösterebiliyor. Ayrıca Kırklareli Belediyesi sahasında incelenen Avrupa Kırmızı Orman Karıncası Yuvasının bir ağacın yakınında olması ise, mevcut ağaca zarar verecek böcekleri yok ettiği konusunda gözlem oluşturdu.

Kaynak: Bültenler

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