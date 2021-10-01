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Kırklareli Belediyesi Adını Avrupa'da da Duyurdu

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Kırklareli Belediyesi Adını Avrupa'da da Duyurdu

Kırklareli Belediyesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından Avrupa Diploması ile ödüllendirildi.

KIRKLARELİ (Habermetre) - Kırklareli Belediyesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından Avrupa Diploması ile ödüllendirildi. Söz konusu diploma, Avrupa Konseyi tarafından, Avrupa idealini geliştirmekte faal olan kentlere verilen bir ödül olarak biliniyor. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Kırklareli Belediyesi'ni Avrupa Diploması ile ödüllendirdi. Nisan Ayı içerisinde Oluşturulan komisyon tarafından, Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkedeki binlerce belediye arasından 6 Belediye Ödül almaya hak kazanmıştı. Kırklareli Belediyesi'de yaptığı çalışmalar ile bu diplomayı almaya hak kazanan 6 belediye arasında yer aldı. Covid19 Pandemisi nedeni ile online olarak düzenlenen törende diplomayı, Kırklareli Belediyesi adına Başkan Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun "Tarımsal Kalkınma Zirvesi" ne katılması dolayısıyla Başkan Yardımcısı Arda Kolcular aldı. Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen törene online olarak katılan Kolcular' Böyle anlamlı bir ödülü Kırklareli Belediyesi olarak almaktan dolayı gururluyuz. Yaptığımız çalışmalar ülke sınırlarını aşarak Avrupa'da da yankı bulması bizim için ayrı bir keyif ve mutluluk oldu. Belediye Başkanımız Mehmet Siyam Kesimoğlu, öncülüğünde Kırklareli'nin adını duyurmaya devam edeceğiz"ifadelerini kullandı. Bu ödülü alabilmek için; - Kardeş şehirler ile kurulan iyi bağlar ve kardeş şehirler ile yapılan etkinlikler, Uluslararası ve ulusal yardımlaşma kampanyaları, - Avrupa günü, Avrupa Hareketlilik Haftası, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası gibi Avrupa değerlerinin öne çıkarıldığı günlerin kutlanması gibi faaliyetler değerlendirmeye alınıyor.

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