Kırklareli Belediye Meclisince Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası kınandı
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Kırklareli Belediye Meclisince Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası kınandı

Kırklareli Belediye Meclisince Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası kınandı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Belediye Meclisince, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikasına tepki gösterildi.

Kırklareli Belediye Meclisince, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikasına tepki gösterildi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir düğün salonunda meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen haziran ayı olağan meclis toplantısı çoğunluğun sağlanmasının ardından başladı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile grup başkan vekilleri gündem dışı söz alarak Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikasını kınadı.

Kesimoğlu, konuşmasında, Çin'in uyguladığı politika ile insan hakları ihlali yaptığını vurguladı.

Uygur Türklerine yapılan zulmün biran önce son bulmasını istediklerini dile getiren Kesimoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumluluğunu üzerinde taşıyan, sorumluluk sahibi her insanın karşı çıkacağı bir durumun Uygur Türkleri'ne yaşatıldığını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesini savunduklarını anlatan Kesimoğlu, "Bugün Uygur Türklerine uygulanan bu zulmün biran önce son bulmasını diliyoruz. Sadece Uygur Türkleri'ne değil, dünyanın dört bir tarafında da bir an önce barışın kurulması gerektiğine işaret ediyoruz. Ayrıca yine Atatürk'ün dediği gibi 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır.' Bütün arkadaşlarımıza hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantı, daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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