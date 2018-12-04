Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda, meclis üyesi Tahsin Gençay, Meclis Başkanlığına şehit aileleri ve gazilerin aboneliklerinde su ücretlerinde yüzde 50 indirim uygulanması önergesini sundu.

Başkan Kesimoğlu, yönergenin okunmasının ardından yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin vatan topraklarının korunması için canlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Şehit ailelerinin ve gazilerin sadece belediye değil, tüm hizmetlerden en iyi şekilde faydalandırılması gerektiğini ifade eden Kesimoğlu, şehitlerin ailelerini Türk milletine emanet olarak bıraktığını belirtti.

Şehit yakınları ve gazileri kapsayan önergeyi veren meclis üyesine teşekkür eden Kesimoğlu, önergenin plan ve bütçe komisyonunca değerlendirilerek meclis gündemine ekleneceğini kaydetti.

Öte yandan başka bir gündem maddesi olan 2019 yılı su ücret tarifelerinin belirlenmesine yönelik plan ve bütçe komisyonu raporu okundu.

Komisyonca tarifenin değişmemesi yönünde verilen karar meclis tarafından kabul edildi.