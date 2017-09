Kırklareli Belediye Başkanının Eşi, Huzurevi Sakinleriyle Buluştu

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun eşi Sibel Kesimoğlu, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.



Bir restoranda yaşlılarla buluşan Kesimoğlu, yaşlıların istek ve sıkıntılarını dinledi.



Kesimoğlu, burada yaptığı konuşmada, yaşlılarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Yaşlıların her zaman yanında olduklarını ifade eden Kesimoğlu, hiçbir zaman onları yalnız bırakmayacağını belirtti.



Belirli günlerde değil yaşlıların her zaman hatırlanması gerektiğini aktaran Kesimoğlu, "Onlar bizim annelerimiz, babalarımız. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Onlarla bir araya gelerek gönüllerini hoş ettik. Yaşlılarımız sadece belirli günlerde haftalarda değil, her zaman hatırlanmalıdır." diye konuştu.