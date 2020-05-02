Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, pazar yerinde incelemelerde bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, pazar yerinde incelemelerde bulundu.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, pazar yerinde incelemelerde bulundu.

Kesimoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kapalı Pazar ve Fuar Alanı'nda ilk kez kurulan pazarı gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kesimoğlu, Kapalı Pazar ve Fuar Alanı'nın 19 bin

200 metrekareye sahip olduğunu söyledi.

Hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Kesimoğlu, "Gönlümüz buraya farklı şekilde, daha coşkulu geçmekten yanaydı. Ülkemizde ve dünyada yaşanan Koronavirüs salgını nedeni ile bu coşkuyu şimdilik yaşayamıyoruz. Daha önce faaliyete almaya planladığımız, ancak koronavirüs salgını nedeni ile ileri bir tarihte hizmete almayı düşündüğümüz Kapalı Pazar ve Fuar Alanına bugün resmen açılmış oldu." dedi.

Kaynak: AA