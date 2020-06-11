Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan bazı meclis üyelerine siyaset tepkisi
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Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan bazı meclis üyelerine siyaset tepkisi

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, meclis üyelerine "31 Mart seçimlerini geride bırakın" çağrısında bulundu.

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan bazı meclis üyelerine siyaset tepkisi
11.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:39

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, meclis üyelerine "31 Mart seçimlerini geride bırakın" çağrısında bulundu.

Kırklareli Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem maddelerinin görüşüldüğü sırada CHP'li Meclis Üyesi Gürkan Oras, Kırklareli Belediyesinin SGK'ya olan 29 milyon lira borca karşılık, bazı taşınmaz varlıkların ekspertiz bedeli karşılığında SGK'ya devrilmesine ilişkin belediye başkanı ve belediye encümenine yetki verilmesi maddesine tepki gösterdi.

Kesimoğlu ile gündem maddesinin bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesini öneren Oras arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Kesimoğlu, konuşmasında, bazı meclis üyelerinin 31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimlere takılı kaldığını ileri sürdü.

Seçimlerin 1,5 yıl geride kaldığını ve 3,5 yıl görev yapacak zamanının olduğunu ifade eden Kesimoğlu, şöyle konuştu:

"Eğer polemik yaratmak, belediye başkanının çalışmalarını aksatmak gibi bir düşünceniz varsa bunu açıkça ifade edin. Polemiği de sizden daha iyi bilirim, sizin savunmalarınıza itirazlarınıza karşı getirecek elbette ki mekanizmalarım da vardır. Ama ben diyorum ki bırakın artık 31 Mart'ı ileriye bakalım. Eğer burada bir borç varsa benim şahsi borcum değildir. Bu borç belki 15 yıldan bu yana tortudan biriken bir borçtur, keşke olmasa. Sizlerin şahsınızda benim ifade etmek istediğim düşüncede olan arkadaşları da biraz sağduyuya davet ediyorum."

Daha sonra bazı meclis üyelerinin önerisi ile gündem maddesi değiştirilerek, Kırklareli Belediyesinin SGK'ya olan 29 milyon lira borca karşılık, bazı taşınmaz varlıkların ekspertiz bedeli karşılığında SGK'ya devrilmesine ilişkin belediye başkanı ve belediye encümenine yetki verilmesine, taşınmaz hakkında ekspertiz raporlarının incelenmesine, ayrıca taşınmazlar hakkında kararın meclis üyeleri tarafından verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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