Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan AK Parti'ye ziyaret

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kesimoğlu, ziyaretinde, AK Parti İl Başkanlığına yeniden seçilen Alper Çiler'e başarılar diledi.

Kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kesimoğlu, Kırklareli halkına en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Çiler de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran