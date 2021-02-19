Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan AK Parti'ye ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan AK Parti'ye ziyaret

19.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:44
Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan AK Parti'ye ziyaret

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kesimoğlu, ziyaretinde, AK Parti İl Başkanlığına yeniden seçilen Alper Çiler'e başarılar diledi.

Kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kesimoğlu, Kırklareli halkına en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Çiler de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Arda Turan Hüseyin Göçek Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk Şehit England Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan AK Parti'ye ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 14:49:37. #1.14#
title