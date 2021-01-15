Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu: "Kar yağışına karşı tüm önlemlerimizi aldık"

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarısı üzerine tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışı ile hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı yollarda görülebilecek buzlanmalara karşı anında müdahale edebilmek için araç ve personeli hazır hale getirdiklerini belirtti.

Olumsuz hava koşullarıyla mücadele için karla mücadele, solüsyon aracı, tuz aracı, greyder ve çözüm aracının gerekli anlarda en hızlı şekilde görevlerini yapacaklarını ifade eden Kesimoğlu, "Kar yağışına karşı tüm önlemlerimizi aldık. Kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale etmek için hazırız. Tedbirlerimizi almakla birlikte, beklenen meteorolojik tahminler doğrultusunda Kırklareli Belediyesi olarak hazırız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran