Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, CHP İl Başkanlığını ziyaret etti

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP Kırklareli İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kesimoğlu, parti binası önünde CHP İl Başkanı Alaaddin Güncer, Merkez İlçe Başkanı Özgür Uygul ile partililer tarafından alkışlarla karşılandı.

Partililer Kesimoğlu'na çiçek takdim etti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Kesimoğlu, sosyal medya hesabından, "Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli İl Başkanı Sayın Alaaddin Güncer, Merkez İlçe Başkanı Özgür Uygul'u ve yönetimlerini makamlarında ziyaret ettim. Değerli başkanlarımıza ve saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partisi ailesine bu güzel ağırlama için çok teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.

Kesimoğlu ardından AK Parti, MHP ve İyi Parti il başkanlıklarına ziyaret gerçekleştirdi.

Kesimoğlu, aday gösterilmemesi üzerine CHP'den istifa ederek bağımsız olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kırklareli Belediye Başkanlığını kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran