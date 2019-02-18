Kırklareli Bakan Pakdemirli Mart Ayında Ödemelerimiz Olacak

Bakan Pakdemirli Mart ayında ödemelerimiz olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere ocak ayında 2,3 milyar lira destek ödemelerini yaptıklarını belirterek, Ocak ayında 2,3 milyar lira, eski parayla 2,3 katrilyon destek ödemelerini yaptık. Dün sayın Cumhurbaşkanımız da müjdesini verdi ben de detaylarını vereceğim. Mart ayında da ödemelerimiz olacak belki bu kadar belki biraz daha fazla onu mart ayında açıklayalım dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün Kırklareli ve Edirne'yi ziyaret ederek, 'Tarım ve orman sektörü değerlendirme' toplantılarına katıldı. İlk ziyaretini Kırklareli'ye yapan Bakan Pakdemirli, Ak Parti'yi ziyaret edip, partililere seslendi. Pakdemirli, Millet İttifakı, Sayın Bahçeli'nin deyimiyle 'zillet' ittifakı, bakıyorsunuz hiç bir araya gelmeyecek partiler, bir araya geliyor. Adı İYİ olan bir parti, HDP ile iş birliği yapıyor. Saadet gibi bir parti, HDP ile iş birliği yapıyor. CHP artık Atatürk'ün kurduğu bir parti değil, ne yazık ki, bunu bir kenara yazmak lazım. CHP ne yazık ki ölü bir parti. CHP'liler de bunun farkında değil, CHP'nin kendini yenilemesi lazım. Kendini yenileyebilirse belki alternatif bir parti olabilir. Bugün itibarıyla Türkiye'nin bekasını kurtaracak, Türkiye'nin derdiyle dertlenecek, Türkiye'nin jeopolitik konumundan kaynaklı risklerini görecek ve idare edebilecek, vatandaşına hizmet edecek, proje üretecek bir parti ne yazık ki değil. Dolayısıyla atadan ve dededen kalma alışkanlıklarınızdan hakikaten vazgeçmeniz lazım. Burada çöp, çamur ve çukur siyaseti mi yapacağız, yoksa hizmet siyaseti mi yapacağız, ona bakacağız. dedi.

Bakan Pakdemirli, kendilerine kırılmış, darılmış ve küs arkadaşları var önce onun kapısını çalmalarını isteyerek, Önce onun gönlünü alacağız. AK Parti'deki tek kalıcı görevimiz, AK Parti üyeliğimizdir. Onun dışındaki bütün görevlerin hepsi, gelip geçici. Bakın ben bugün, bakan olarak karşınızdayım. AK Parti kurulduğundan beri ben, hiçbir görev almadım. 2011'de milletvekili adayı oldum, kaybettim. Sonra aday adayı oldum, listelerde yer almadım ama hiçbir zaman küsmedim. 24 Haziran seçimlerinde sabahlara kadar gittim çalıştım. Gündüz işimi yaptım, gece biliyorsunuz Ramazan ayıydı, sahura kadar çalışıp ertesi gün yine devam ettik. Böyle bir temponun içerisine girmenizi istiyorum sizden, çünkü bu hoş sedanın devam etmesi gerekiyor dedi.

Kırklareli Üniversitesi'nde düzenlen 'Tarım ve orman sektörü değerlendirme' toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçinin derdiyle dertlendiklerini ifade ederek, gelecek yıllarda gıdayı üretmenin teknolojiyi üretmekten daha önemli hale geleceğini söyledi. Pakdemirli, şunları söyledi

Ben hep konuşmalarımda şunu söylüyorum, dünyayı doyuran ülke dünyanın lideri olacak diyorum. Birleşmiş Milletler verilerine göre Türkiye'nin tarımsal üretimde Avrupa'da birinci sırada, dünyada 7'nci sırada, toprak kaynağı olarak da 17'nci sırada. Buradaki en büyük başarı üreticinin başarısı. Biz sadece destek olmaya çalışıyoruz. Destek bizden, çaba, gayret ve başarı sizden. Biz bu gözlükle bakıyor bu gözlükle görüyoruz. Küçükbaş hayvan varlığına bakıyorum, tüm sığır varlığında Avrupa Birliği'nde birinci sıradayız. Büyükbaş havyan varlığında da Fransa'dan sonra Avrupa'da ikinci sıradayız. Bazı yapısal problemlerimiz var mı var, arazilerimiz küçük mü Küçük. İşletmelerimizde ekonomik üretmekte zorlanıyor muyuz zorlanıyoruz. Bütün bunlara rağmen Türkiye Avrupa'da bu pratiklik sayesinde birinci sıraya yerleşmiş durumda. Biz bakanlığa geldiğimizde hayvancılıkla aldığımız tedbirle beraber 2022 yılında inşallah Türkiye küçükbaşta hem de büyükbaşta hayvan ihraç eder hale gelecek. 2002'de 1.9 milyar dolar olan destekler bugün 16 milyar liraya geldi. Bitkisel üretim 98 milyon tondan 120 milyon tona gelmiş. Aşağı yukarı bir yüzde 25 artışımız var. Büyükbaş adedimiz 9.9 milyondan 17 milyona gelmiş aşağı yukarı yüzde 70 artmış. Küçükbaş adedimiz 32 milyondan 45 milyona gelmiş, kanatlı adedimiz de 250 milyondan 356 milyona gelmiş. Çaba ve gayret ortak şekilde ortaya konmuş ve bunun neticesinde Türkiye belli bir noktaya gelmiş. Et üretimimiz 420 bin tondan 1.1 milyon tona, süt üretimimiz 8.4 milyon tondan, 22.1 milyon tona, tavuk üretimimiz 700 bin tondan 2.1 milyon tona, yumurta üretimimiz 11 milyardan 20 milyara, bal üretimimiz 74 bin tondan 108 bin tona gelmiş.

Trakya'da kirliliği ile gündemde bulunan Ergene Nehri'ne de değinen Pakdemirli, Burada belediyelerin yapmadığını tesisleri biz yaptık. Bu anlamda da bakanlığımızı üzerine düşen her şeyi yapıyor dedi.

'OCAK AYINDA 2,3 MİLYAR DESTEK ÖDEMESİ YAPTIK'

Bakan Pakdemirli, üreticilere ocak ayında 2,3 milyar lira destek ödemelerini yaptıklarını belirterek, Ocak ayında 2,3 milyar lira, eski parayla 2,3 katrilyon destek ödemelerini yaptık. Dün sayın Cumhurbaşkanımız da müjdesini verdi ben de detaylarını vereceğim. Mart ayında da ödemelerimiz olacak belki bu kadar belki biraz daha fazla onu mart ayında açıklayalım. Şubat ayı tarımsal desteklemeler ödeme planı tüm Türkiye çapındadır bu. Alan bazlı destekler 1 katrilyon 855 milyar 977 milyon, buzağı desteklemeleri ödemeleri 510 milyon, diğer hayvancılık ödemeleri 133 milyon 650 bin, fark ödemeleri 260 milyon, yem bitkileri desteği 120 milyon diğer tarımsal desteklemeler 144 milyon 527 bin. Toplam 3 milyar 24 milyon 154 bin eski parayla 3 katrilyondan daha fazla bir paranın destek ödemesi olarak cebinize giriyor üretici olarak bu da hayırlı olsun.

Bazı bakliyatların tanzim satış noktalarında olacağını ifade eden Pakdemirli, Perakende olarak satılan nohut, yeşil mercimek ve pirinç başta olmak üzere TMO üzerinden Türkiye'de açılmış tanzim satış noktalarında bunları satıyor olacağız. diye konuştu.

Kaynak: DHA