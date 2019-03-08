Kırklareli Bakan Koca Şiddete Uğrayan Sağlık Çalışanının İfadesi Hastanede Alınacak

Bakan Koca: Şiddete uğrayan sağlık çalışanının ifadesi hastanede alınacak (2)

'HELİKOPTER VE UÇAK AMBULANSI HİZMETLERİ ÜCRETSİZ'

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Helikopter ve uçak ambulansı hizmetini bütün ülkede ücretsiz sunan, bu anlamda hastadan hiç bir ücret almayan, yeri geldiğinde yurt dışından hasta vatandaşımızı getirme konusunda devrede olan çok önemli bir acil ambulans hizmetlerine de sahibiz.Bu çerçevede sağlık turizminde ambulansın ve hava ambulanslarının da ne kadar önemli olduğunu sizler takdir edersiniz" dedi

Edirne'nin ardından Kırklareli'ne geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı Vali Osman Bilgin karşıladı. Vali Bilgin'den brifing alan Bakan Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Lüleburgaz'da 300 yataklı hastanemizin yüzde 80'i tamamlanmış durumda. Bu yılın haziran ayında teslimini yapacağız. Ayrıca Vize'de 52 yataklı olan hastanemizin gerçekleşme oranı yüzde 20'lere yakın, onu da aralık ayında teslim almak üzere ihalesi yapılmış durumda. Demirköy'de ise bir entegre hastanemiz var: Bu entegre hastanemizin de kabul işlemleri bugünlerde yapılıyor.10 sağlık kuruluşumuzun da, plan ve proje çalışmaları devam etmekte. Bunun dışında bugün özellikle acil hizmetlerinde geldiğimiz düzeyi biliyorsunuz. Acil istasyon sayımız 3'ten 19'a çıktı. Bu süreçte son 16 yılda ambulans sayımızda 3'ten 41'e kadar çıkmış oldu. Biz bu dönemde bu yıl için 3 tane 4 çarpı 4 paletli ambulansımızın teslimini yaptık. Ayrıca 6 ambulans teslimini de Kırklareli'mize yapıyor olacağız. Yani 3'ten 50'ye çıkan bir ambulans sayımız olacak" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırklareli'ndeki ziyaretlerinden sonra Sağlık Bakanlığı tarafından Pınarhisar ilçesinde yaptırılan 30 yataklı Devlet Hastanesi'nin açılış töreni katıldı. Koca, sağlıkta büyük mesafeler alındığını ifade ederek, "Son 16 yıllık hizmet diliminde de acil sağlık hizmetlerinde de önemli bir mesafe aldık. 635 ambulanstan sayısını 4 bin 910 ambulansa çıkardık. Yeni dönemde 800 ambulansın 400 tanesi teslim aldık ve bunların dağıtımına da başladık. Helikopter ve uçak ambulansı hizmetini bütün ülkede ücretsiz sunan bu anlamda hastadan hiç bir ücret almayan, yeri geldiğinde yurt dışından hasta vatandaşımızı getirme konusunda devrede olan çok önemli bir acil ambulans hizmetlerine de sahibiz. Bu çerçevede sağlık turizminde ambulansın ve hava ambulanslarının da ne kadar önemli olduğunu sizler takdir edersiniz. Bu hastanemizin şifa dağıtan bir hasta olmasını hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Koca, daha sonra 4 ambulansın teslimini yaptıktan sonra hastane çalışanları hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA