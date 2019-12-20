Kırklareli Atatürk Spor Salonu yenilecek

20.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:18

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Atatürk Spor Salonu'nun yenileneceğini bildirdi.

Babuşçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor salonu içerisine fuaye alanı yapılacağını söyledi.

Çalışmaların nisan ayında başlayacağını ifade eden Babuşçu, spor salonunun içerisinde de tadilatlar yapılacağını aktardı.

2 milyon lira bütçe ile yürütülecek çalışmaların kente hayırlı olması temennisinde bulunan Babuşçu, "Çalışmalarımız ile Atatürk Spor Salonu'muz kente yakışır bir görünüme kavuşacak. Sporcularımız daha iyi ortamda çalışmalarını sürdürmesi için gayret gösteriyoruz. Bu çalışmaların yapılmasın emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA