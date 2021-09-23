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Kırklareli aşılamada liderliğini korumak istiyor

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli aşılamada liderliğini korumak istiyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla aşılanmada ilk sırada yer alan Kırklareli'nde, oranı yukarılara taşımak için yoğun çaba sarf ediliyor.

KIRKLARELİ (AA) - Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla aşılanmada ilk sırada yer alan Kırklareli'nde, oranı yukarılara taşımak için yoğun çaba sarf ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ikinci doz aşılamada yüzde 76,6 ile ilk sırada olan Kırklareli'nde, aşılama çalışmalarında yüzde 90 seviyesine ulaşılması hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, salgınla mücadele kapsamında aşılama oranını artırarak, toplumsal bağışıklığa katkı sunmak için şehirlerarası otobüs terminali, park, hastane ve okul önleri ile kentin giriş ve çıkış noktalarında kırsalda ise ev ev gezerek vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

İlde aşılanan vatandaşların sayısının artırılması, vaka sayısının düşmesi için seferberlik ruhuyla yürütülen çalışmalar sonuç veriyor.

Kovid-19 aşı haritasında mavi kategoride yer alan Kırklareli aşılama oranında yüzde 76,6 ile zirvedeki yerini koruyor.

" Türkiye'ye örnek il"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine, ikinci doz aşılamada yüzde 76,6 ile ilk sırada olan Kırklareli halkıyla aşılama çalışmalarında gece gündüz demeden görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Birinci doz aşılamada da kentin başarılı olduğunu ifade eden Bilgin, Kırklareli halkının verdiği destek ile Türkiye'ye örnek olduğunu kaydetti.

Kentte vatandaşların duyarlılığının yüksek olduğunu anlatan Bilgin, şöyle konuştu:

"İkinci doz aşılamada Türkiye birincisiyiz. Bu gerçekten gurur ve mutluluk veriyor. Bu başarıda en büyük etken vatandaşlarımızın desteği ile sağlık çalışanlarımızın mücadelesidir. Halkımız bize destek vermeseydi, başarılı olma şansımız olamazdı. Şahsım ve devletim adına Kırklareli halkına şükranlarımı sunmak istiyorum.

Aile hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık teşkilatının tümü vatandaşlarımızla birebir temas kurarak, aşıya davet ediyorlar. Bizim başarımızın sırrı vatandaşımızın tamamını kamu görevlileriyle birlikte, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile eşleştiriyoruz. Eşleşme yöntemiyle birebir temas sağlayarak aşılamada bu başarıyı sağlıyoruz."

"Zamanında aşı olunması önemli"

Vali Bilgin, vatandaşların aşılarını zamanında olması gerektiği uyarısında bulundu.

Salgından korunmak amacıyla tedbirlere uyularak aşı olunması gerektiğini dile getiren Bilgin, şöyle devam etti:

"Aşılarımızı zamanında olmaya özen gösterelim. Aslında bizim de hedefimiz 6 ay içerisinde vatandaşlarımızın yüzde 80 ile 90'nının aşılanması çünkü son yapılan açıklamalarda tam bağışıklık kazanmak için özellikle yüzde 80'in üzerinde aynı anda, çünkü aynı anda yapmadığımız zaman örneğin 6 ay önce yaptığımız aşıyla 6 ay sonra yaptığımız aşıda aşılanmış gibi olmuyor. Dolayısıyla sıkıntı burada. Aynı anda yani 6 ay içerisinde hepimizin yüzde 80 üzeri aşı yapmamız gerekiyor ki bu süreci yönetelim.

İlimizde yaklaşık 500 bin aşı yapıldı, nüfusun 360 bin olduğunu değerlendirdiğimizde birinci doz aşılamada yüzde 90'a ulaştık. İkinci doz aşılamada da 6 ay içerisinde hedefimiz yüzde 90. Bizde yüzde 89-90 gibi rakamlardayız birinci dozda, ikinci dozda da bu rakamı yakalayacağız. Üçüncü dozda da yine aynı şekilde bu rakamlardan devam edeceğiz."

Bilgin, aşının son derece faydalı olduğunu ve hastalığa yakalananların bu sayede hafif atlattığına şahitlik edildiğini hatırlattı.

Aşı karşıtlığının toplumsal bir yararı olmadığına dikkati çeken Bilgin, "Farklı spekülasyonların ortaya konması yanlış. Özellikle devlet görevlilerinin başta Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm yetkililerin ağzından çıkan ifadenin haricinde hiçbir ifadeye güvenilmemesi gerektiğini, yetkililerin süreci takip ettiği, onların talepleriyle vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılığının en üst düzeyde olması gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte bunun olacağına inancım tam. İlimiz bu konuda örnek bir il. Bu örnekliğini de her zaman devam ettirecek." dedi.

"Aşı olanların hastalığa yakalandığında daha avantajlı olduğunu görüyoruz"

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise aşı olanların hastalığa yakalandığında avantajlarını gördüklerini belirtti.

Kırklareli halkına aşılama çalışmalarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Cerit, aşı olmaktan korkulmaması gerektiğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarının vatandaşları aşılamak için evlere kadar gittiğini anlatan Cerit, "Aşı olanların hastalığa yakalandığında daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Aşılı kişilerin hastalığı hafif geçirdiği, evde ayakta atlattığı, hafif bir grip gibi geçirdiğini görmekteyiz. Hastaneye yatış oranlarımıza baktığımızda, yoğun bakıma gidenlere baktığımızda aşılı olmanın avantajlarını görmüş oluyoruz." diye konuştu.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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